Il carnevale torna a vivere anche a Santa Ninfa. Dopo tre anni di cancellazioni e difficoltà varie dovute alla crisi pandemica e al rispetto delle stringenti norme sanitarie, la dinamica associazione «Il geko» è riuscita nell’impresa di organizzare una serie di serate di puro intrattenimento che si annunciano spettacolari. Luogo scelto per questa nuova kermesse carnascialesca è il palazzetto dello sport.

«Nei piccoli centri – spiegano Francesco Patti e Francesco Gualtieri -, le tradizioni sono spesso l’occasione per animare la comunità all’insegna della festa e della socialità. Il carnevale a Santa Ninfa è una di queste occasioni».

Si apre sabato alle 23 con il «Fluo party». Domenica tocca al «Vintage party», lunedì al «Masquerade party», martedì al «Drum beat party». Il sabato successivo, 25 febbraio, per il “carnevalone”, spazio al «Candy party». Un ciclo di appuntamenti tematici frutto dello sforzo creativo degli associati al «Geko». In più, tutti i giorni, a partire dalle 16, il «Carnevale dei bambini» con animazione (ad ingresso gratuito).

Il ticket d’ingresso costa 10 euro. Previsto l’ingresso ridotto con abbonamento.

Per informazioni e prenotazioni si può chiamare al 333.6582295 o al 392.7164170.

AUTORE. Redazione