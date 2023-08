ASCOLTA L'ARTICOLO

Valentina Squadrito è il nuovo consigliere comunale di Santa Ninfa che subentra a Filippo Paternò, eletto consigliere ma dimessosi perché nominato assessore della giunta guidata dal sindaco Carlo Ferreri. La neo consigliera ha già giurato in consiglio. «L’entrata in consiglio comunale di Valentina Squadrito è un’opportunità per Santa Ninfa, perché consentirà di avvalerci delle competenze di una giovane professionista che si è già distinta per il suo impegno nella pubblica amministrazione, ha commentato il sindaco Carlo Ferreri. A lei vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l’Amministrazione comunale», ha concluso il primo cittadino.

AUTORE. Redazione