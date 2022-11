ASCOLTA L'ARTICOLO

Macchina organizzativa al lavoro per la quattordicesima edizione del premio «Museo Nino Cordio», organizzato dal Comune di Santa Ninfa con la collaborazione della famiglia dell’artista scomparso a Roma nel 2000. Il riconoscimento quest’anno sarà consegnato al giornalista Luca Telese, autore del libro «La scorta di Enrico – Berlinguer e i suoi uomini: una storia di popolo», che sarà presentato per l’occasione.

Questa la motivazione: «Per avere ricostruito, in modo appassionato e appassionante, un pezzo della storia italiana del Novecento attraverso il punto di vista e l’operato di un gruppo di uomini saldati dai comuni valori della democrazia, della libertà, dell’antifascismo, del progressismo, e uniti da un granitico senso di appartenenza ad un grande partito popolare, il Pci, e al suo segretario più amato, Enrico Berlinguer. Per avere saputo rendere il racconto dell’intrecciarsi delle storie di questi testimoni silenziosi, alla stregua di un romanzo corale, che diventa simbolicamente il romanzo di formazione di un intero gruppo dirigente e del più importante partito politico della sinistra italiana, che cerca e trova, nel valore della militanza, la più alta forma di testimonianza umana e di impegno civile».

Quest’anno il premio può fregiarsi del patrocinio del Ministero della Cultura, che lo ha finanziato tramite il bando destinato ai piccoli musei. Appuntamento per sabato 3 dicembre, alle 18,30, nella sala consiliare.

