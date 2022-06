C’è l’ok del Consiglio comunale di Santa Ninfa sul rendiconto 2021 che si è chiuso con un corposo avanzo di amministrazione di oltre quattro milioni di euro. In aula il documento finanziario è stato approvato con 6 voti favorevoli e 2 contrari. La parte disponibile, quindi spendibile per spesa corrente, è di appena 64.650 euro, dal momento che buona parte dell’avanzo viene accantonata a garanzia dei crediti di dubbia esigibilità (tre milioni e 621 mila euro), per il fondo rischi contenzioso (poco più di 100 mila euro) e per altri vincoli disposti dalle norme vigenti. Sul Comune di Santa Ninfa pesano i residui attivi (ossia i crediti che l’ente vanta) che ammontano a 8.363.269 euro, mentre quelli passivi (ossia le obbligazioni che l’ente deve onorare) a quasi sette milioni (6.935.000 per la precisione).