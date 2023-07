ASCOLTA L'ARTICOLO

Il sindaco di Santa Ninfa ha nominato la nuova Giunta municipale. A far parte dell’esecutivo sono: Rosalinda Genco (tesserata Pd), vice sindaco, Filippo Paternò, Pietro Spina e Maria Terranova. Alla presenza del Segretario comunale Sandra Sala i neo assessori Paternò e Terranova hanno prestato giuramento, nei prossimi giorni saranno assegnate le rispettive deleghe assessoriali. “Buon lavoro alla nuova squadra assessoriale – commenta il sindaco Ferreri – le scelte fatte garantiscono il giusto mix tra esperienza e novità, fondamentali per amministrare una comunità come Santa Ninfa; un team affidabile capace di affrontare le sfide che ci troveremo davanti”.

AUTORE. Redazione