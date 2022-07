ASCOLTA L'ARTICOLO

Lavori in corso al parco-giochi (nella foto un particolare) di piazza Cristo risorto. Le attrezzature, installate nel 2015, avevano infatti bisogno di un intervento di manutenzione. Il settore tecnico del Comune, guidato da Vincenzo Morreale, aveva affidato i lavori, nelle scorse settimane, alla ditta «Greenland shoes» di Santa Ninfa, che proprio in questi giorni sta ultimando le operazioni. A seguire il procedimento amministrativo è stato Antonino Genovese.

Per il sindaco Giuseppe Lombardino si tratta di «un intervento doveroso che mira a riportare il parco-giochi in una condizione di piena fruibilità, oltre che di decoro per i tanti bambini che giornalmente lo utilizzano».

AUTORE. Redazione