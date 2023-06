ASCOLTA L'ARTICOLO

Dopo essersi insediato ieri nella nuova carica al municipio di Santa Ninfa, il neosindaco Carlo Ferreri ha dichiarato che “Sono stati giorni intensi e carichi di emozioni a seguito della mia elezione per guidare la comunità di Santa Ninfa. Per questo ringrazio tutta la cittadinanza, tutti gli elettori e tutti coloro che hanno espresso il loro consenso nei nostri confronti. Ci attende un periodo di grande responsabilità nell’interesse dei cittadini e di tutta la comunità. Auguro buon lavoro a tutti i consiglieri eletti, sia a quelli della lista a mio sostegno sia a quelli della lista Insieme per Santa Ninfa.

Sarò il Sindaco di tutti e sono certo che il confronto politico si svolgerà solo ed esclusivamente nell’interesse generale, guidato dal senso del dovere e anteponendo il bene della comunità agli antagonismi di parte.”

AUTORE. Redazione