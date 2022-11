Un nuovo appuntamento presso la biblioteca comunale di Santa Ninfa, sabato 19 novembre, con il progetto «Letture animate in biblioteca», promosso dall’associazione «Giovanni Paolo II» col patrocinio del Comune. Stavolta, il laboratorio didattico per i bambini dai 3 ai 5 anni prenderà spunto dal libro «A caccia dell’orso», di Michael Rosen e Helen Oxenbury. La lettura animata sarà accompagnata da un percorso sensoriale. A coordinare l’incontro saranno la bibliotecaria Graziella Biondo e la pedagogista Elena Biondo. Sono previsti altri due incontri a dicembre: il 17 rivolto agli adulti e il 28 ancora per i bambini. Per partecipare prenotazioni chiamando Graziella Biondo (320.4858891) oppure Elena Biondo (347. 1874208).