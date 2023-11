Spettacolo conclusivo del progetto di etnomusicologia “La musica di la me terra”, finanziato dall’Assessorato regionale all’istruzione, presso l’istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa. Il progetto mirava a valorizzare l’arte popolare e, nello stesso tempo, la figura di Alberto Favara, in occasione del centesimo anniversario della sua morte. Protagonisti sono stati gli alunni della scuola secondaria dei tre plessi dell’istituto (S. Ninfa, Salaparuta e Poggioreale), diretti dal maestro Nunzio Ortolano. Erano presenti: l’assessore Maria Terranova e i consiglieri comunali Rosario Pellicane e Martina Stallone per il Comune di Santa Ninfa, il vicesindaco Patrizia Santangelo e il vice presidente del consiglio comunale Giovanni Regina per il Comune di Salaparuta e il presidente del consiglio Sandro Ippolito per il Comune di Poggioreale, presente il dirigente scolastico Maria Letizia Gentile. A esibirsi gli alunni del laboratorio corale, strumentale e di lettura e recitazione, di danza e di pittura. Si sono anche esibiti gli esperti Lorenzo Catalano, Francesco Militello, Giulia Tartamella e Nunzio Ortolano, componenti dell’ensemble “Attenti a quei quattro”.