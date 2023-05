ASCOLTA L'ARTICOLO

Entra nel vivo la campagna elettorale a Santa Ninfa. E’ fissato per domani sera (domenica 7 maggio) alle ore 21, in piazza Fleming (nuovo centro) il comizio di apertura della campagna elettorale per la presentazione della lista civica “ProgettiAMO Santa Ninfa” che sostiene il candidato sindaco Carlo Ferreri.

Il programma politico del candidato sindaco si sviluppa tra 6 punti cardini: transizione energetica, ecologica e digitale; imprese, agricoltura e sviluppo economico; inclusione sociale, cultura e sport; turismo e marketing territoriale; servizi pubblici locali; infrastrutture e riqualificazione delle aree urbane.

Ecco la lista dei candidati al consiglio comunale per la lista “ProgettiAMO Santa Ninfa”: Tommaso Castiglione, Anna Maria (detta Anna) Di Leonardo, Graziella Di Stefano, Nino Falcetta, Rosalinda (detta Linda) Genco, Francesco La Sala, Filippo Paternò, Giuseppe Rizzo D’Antoni, Luciano Spina, Valentina Squadrito, Maria Terranova e Paolo (detto Pablo) Vaccara. Con la presentazione della lista il candidato sindaco Carlo Ferreri ha già indicato i due assessori designati Rosalinda Genco e Nino Falcetta.

«A tutti i candidati va il mio grazie per il sostegno e la fiducia – ha detto Carlo Ferreri – domenica alle ore 21, nel nuovo centro del paese, apriremo la campagna elettorale, presentando i candidati ma anche illustrando i punti salienti del programma elettorale».

spazio elettorale autogestito

AUTORE. Redazione