Quattro Consiglieri dell’attuale maggioranza in Consiglio comunale a Santa Ninfa sosterranno il candidato Sindaco Carlo Ferreri. Il Presidente del Consiglio uscente è in corsa per la carica di Sindaco alle prossime comunali del 28 e 29 maggio con la lista “ProgettiAmo Santa Ninfa”.

I Consiglieri che hanno scelto di sostenere Ferreri sono: Maria Terranova, Flavia Caraccia, Linda Genco (che è anche assessore) e Federica Di Leonardo. A sostegno del giovane avvocato si sono anche schierati due assessori: Linda Genco e Filippo Paternò. «Il sostegno dei colleghi Consiglieri e degli assessori mi gratifica tanto – ha commentato Carlo Ferreri – ed è la conferma del valore dei rapporti umani costruiti in questi anni ma anche la dimostrazione della validità e credibilità della nostra proposta politica, che giorno dopo giorno riscuote sempre maggiore consenso tra i cittadini di Santa Ninfa».

AUTORE. Comunicato Stampa