Il coronavirus ha bloccato tutte le attività che prevedono assembramenti e, allora, la parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano si è organizzata con il Grest da seguire via web. «Faremo di tutto per far divertire i vostri bimbi ma da casa», spiega gli “Amici del Colibrì”, il gruppo giovanile che anima la parrocchia. Il lutto per la morte di don Baldassare Meli ha interrotto per alcune settimane le attività, ma i ragazzi – proprio per non far perdere la memoria di don Meli, molto vicino ai giovani – continueranno con la produzione di video tutorial utili per far divertire i bambini a casa, trasmessi sulla Fanpage della parrocchia. In questo primo video Caterina D’Angelo spiega come preparare un cartellone per inaugurare l’inizio del Grest.