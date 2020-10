Sarà padre Elkin Baron Cuadrado ad affiancare nella gestione della parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano, l’amministratore parrocchiale don Gioacchino Arena. Lo ha nominato il Vescovo monsignor Domenico Mogavero. Padre Elkin, da oggi Vicario parrocchiale, fa parte dell’istituto religioso maschile dei Missionari Servi dei Poveri, ovvero Opera del Boccone del Povero. Da poco più di 6 anni padre Elkin ha svolto il suo ministero presbiterale presso la comunità che vive al Santuario della Madonna del Paradiso di Mazara del Vallo. Proprio qualche giorno fa, padre Elkin ha ottenuto dai suoi superiori l’ok per allontanarsi dalla comunità per un anno.

Ora padre Elkin vivrà in canonica nella parrocchia Santa Lucia, lì dove ha vissuto per anni don Baldassare Meli, scomparso mesi addietro. Ieri il suo ingresso in parrocchia, con la santa messa presieduta dal Vescovo e concelebrata dallo stesso padre Elkin e don Gioacchino Arena.