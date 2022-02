ASCOLTA L'ARTICOLO

Mahmood & Blanco vincono il festival di Sanremo 2022 con il brano “Brividi”. Al secondo posto si è classificata Elisa, con “O forse sei tu”; al terzo Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”. Subito dopo la vittoria, il giovanissimo Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, scende in platea per abbracciare e baciare sua mamma, seduta tra il pubblico.

Questa la classifica finale del festival di Sanremo 2022 dal quarto posto: Irama, Sangiovanni, Emma, La Rappresentante di Lista, Massimo Ranieri, Dargen D’Amico, Michele Bravi, Matteo Romano, Fabrizio Moro, Aka 7even, Achille Lauro feat.

Ecco i testo che ha vinto: “BRIVIDI”

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto: “Sei cambiato, non vedo

Più la luce nei tuoi occhi”

La tua paura cos’è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai, non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu, sei il contrario di un angelo

E tu, sei come un pugile all’angolo

E tu scappi da qui, mi lasci così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

E vivo dentro una prigione

E provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane e

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un “ti amo” ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui

Su una bici di diamanti, uno fra tanti

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Compositori: Alessandro Mahmoud / Michele Zocca / Riccardo Fabbriconi

Testo di Brividi © Universal Music Publishing Group

AUTORE. Redazione