L’innovativo purificatore verrà utilizzato nell’aula adibita alle sedute di terapia per i bambini. “Zefiro Ultra”, questo il nome dello strumento, si avvale di una tecnologia innovativa capace di sanificare l’aria nell’ambiente, attraverso l’utilizzo di un sistema combinato di filtrazione molecolare a quattro stadi per un ambiente privo di polveri e particelle nocive. Una ricerca scientifica ha dimostrato che ogni giorno 900 milioni di virus per metro quadro si depositano sulla superficie del nostro pianeta: la maggior parte di essi non ha alcun effetto sulla salute dell’uomo, anzi, sono essenziali per la sopravvivenza.