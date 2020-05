Sanificare il territorio, compresi gli uffici pubblici e le scuole. Lo chiedono i consiglieri comunali del gruppo misto, Rossana Ditta, Giuseppa Coppola, Ignazio Maltese; i consiglieri ex M5S hanno presentato una mozione per impegnare l’Amministrazione comunale affinché provveda alla sanificazione, rendendo trasparente sia i criteri di scelta dell’azienda che lo effettuerà, sia pubblicizzare gli interventi alla popolazione.

«A oggi – scrivono i tre – è avvenuta solo una sanificazione, attuata mediante lavaggio di alcune strade della città, peraltro senza indicazione espressa dei criteri utilizzati per la scelta delle stesse». Per i tre consiglieri, fino a qualche mese fa in maggioranza, è necessario provvedere «alla sanificazione in un’unica giornata e durante le ore notturne, per motivi di sicurezza, in modo da limitare al massimo la presenza e la circolazione delle persone». Per Ditta, Coppola e Maltese è, altresì, necessario programma anche la disinfestazione e deratizzazione dell’intero territorio comunale.