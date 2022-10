ASCOLTA L'ARTICOLO

In pochi mesi oltre 130.000 visitatori, più di 360.000 sono state le pagine visualizzate e circa 40.000 contatti effettivi per le oltre 100 strutture ricettive presenti nel portale. Sono questi i numeri della presenza del Comune di San Vito Lo Capo sul portale www.villaggiosicilia.eu. I risultati, certificati da Google Analitycs, sono stati illustrati qualche giorno addietro al Comune di San Vito Lo Capo: dei 30mila euro stanziati dall’Amministrazione sanvitese esclusivamente per le campagne pubblicitarie su Google, 10mila sono rimasti nelle casse della Tesoreria comunale.

Villaggiosicilia.eu è una Start Up lanciata appena lo scorso febbraio da Rino Candia, uno dei pionieri del web in Sicilia sin dagli anni ’90. Ha attualmente al suo attivo tre enti pubblici (oltre San Vito Lo Capo che è anche ente promotore del progetto, anche i Comuni di Custonaci e Buseto Palizzolo), e oltre 100 operatori turistici privati.

«È un risultato estremamente positivo – ha dichiarato il sindaco di San Vito lo Capo Giuseppe Peraino – che ripaga gli sforzi posti in essere dall’amministrazione comunale nel tentativo di fornire un ulteriore impulso al segmento turistico- ricettivo immediatamente dopo gli ultimi mesi di pandemia, con le difficoltà che tutti noi abbiamo conosciuto». «Penso di aver dimostrato che una collaborazione tra pubblico e privato su progetti concreti sia la strada vincente, – ha infine concluso Rino Candia – soprattutto quando i fondi pubblici vengono utilizzati con la stessa attenzione ai risultati tipica dei privati».

AUTORE. Redazione