San Giovanni Battista? No, San Giovanni bassista… L’immagine del santo che suona il contrabbasso inserita nella locandina da l’idea di quella che sarà la rassegna jazz “Johannes jazz” che venerdì e sabato si terrà a Castelvetrano. L’occasione è la festa del santo patrono della città, appunto San Giovanni Battista. E a organizzare la mini rassegna è stato chiamato Valerio Rizzo, 29 anni, pianista di Castelvetrano con esperienze in tutto il mondo e oggi docente presso il Conservatorio di musica “Arturo Toscanini” di Ribera. L’idea era quella di «scuotere le coscienze», insomma qualcosa di nuovo e pure di anticonformista, se quando si pensa alle chiese la mente va subito alla musica classica. Il jazz a San Giovanni e San Domenico è davvero una novità.

«L’arte è legata anche alla spiritualità – spiega Valerio Rizzo – così abbiamo pensato a due giorni di musica jazz per smuovere anche una semplice foglia…». E a Castelvetrano Valerio Rizzo ha chiamato a raccolta musicisti del calibro di Marco Grillo, Alessandro Presti, Davide Inguaggiato e poi Nicola Giammarinaro in duo con Roberto Gervasi, per poi concludere la mini rassegna con un trio guidato da lui e completato con Gabrio Bevilacqua e Angelo Sicurella. Per Valerio Rizzo sarà un ritorno a suonare nella sua città natale dopo 6 anni dall’ultimo concerto: «In quell’anno mi esibii in una mini rassegna dedicata alla classica, ora torno con l’innesto del jazz». L’auspicio è quello che Castelvetrano risponda al suo appello: «La musica è buono stimolo per uscire da casa – dice Valerio Rizzo – e ascoltare un buon concerto jazz può essere l’occasione per rimettersi in cammino e dare nuova vita alla nostra città, in nome del santo patrono».

AUTORE. Max Firreri