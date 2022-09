ASCOLTA L'ARTICOLO

Il 29 agosto si è riunito il nuovo CdA del GAL VAlle del Belice, dopo che l’Assemblea aveva eletto i due componenti della parte pubblica nelle persone di Salvatore Sutera, Sindaco di Gibellina e Gaspare Viola, Sindaco di Santa Margherita di Belice, in sostituzione degli uscenti Franco Valenti (Presidente) e Giuseppe Lombardino (Vice Presidente). Il CdA ha quindi eletto, come nuovo presidente del GAL, il sindaco di Gibellina (Salvatore Sutera) e, come Vice Presidente, il neo Sindaco di Santa Margherita di Belice (Gaspare Viola).

“Sono lieto di questa opportunità di lavoro al fianco di tutta la comunità belicina rappresentata nell’assemblea del GAL (73 soci pubblici e privati) e ringrazio i due componenti uscenti (i due Sindaci Valenti e Lombardino) per il loro fattivo e generoso contributo allo sviluppo della Valle – dichiara Sutera -. Nei prossimi mesi lanceremo altri due bandi rivolti alla creazione di reti fra le imprese e altri soggetti del territorio, coinvolgeremo diversi esperti e consulenti allo scopo di aiutare le amministrazioni locali nella presentazione di progetti a valere su PNRR e nuovi fondi, ma soprattutto avvieremo una stagione di dialogo con tutto il territorio in funzione della prossima programmazione dei Fondi Europei”

AUTORE. Redazione