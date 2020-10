L’I.C. Lombardo Radice Pappalardo affronta l’emergenza sanitaria COVID-19, con i propri alunni in prima linea, nella didattica e non solo. Considerato che per i bambini abituati alla condivisione e al contatto fisico non è semplice seguire le nuove indicazioni e gli accorgimenti dovuti alla situazione attuale, la scuola ha promosso, in occasione della giornata mondiale dell’igiene delle mani “GLOBAL HANDWASHING DAY”, che ricorre ogni 15 Ottobre, un’azione di grande sensibilizzazione sul corretto lavaggio delle mani, in modo divertente, attraverso:

• la distribuzione di igienizzanti per ogni alunno e di salviettine per la sanificazione delle superfici

• brochures informative sull’argomento

• divertenti giochi e spunti di azione sul tema igiene

• workshop sull’importanza dell’igiene

• coroncine da ritagliare per incoronare i “Campini di igiene della classe”

• partecipazione ad un concorso educativo.

Lo scopo è sempre identico, ovvero creare un ambiente di apprendimento stimolante ed efficace nel rispetto delle regole dell’igiene. Per gli alunni della Scuola Primaria è stato facile comprendere che lavarsi le mani è il “vaccino fai da te” più efficace in nostro possesso e che basterebbe lavarsi le mani nel modo corretto per metterci al riparo da un’ampia gamma di infezioni respiratorie e intestinali.

Con il progetto IGIENE INSIEME l’Istituto ha progettato un’iniziativa didattica mirata, rispondente al nuovo panorama ERA COVID-19, che implementa le procedure ed i protocolli già attuati e mira a stimolare nei giovani studenti comportamenti igienici e responsabili adottando l’approccio NUDGE, un modo di presentare le scelte facendo leva su “spinte gentili” e non coercitive, per applicare le linee guida sul distanziamento sociale, la sanificazione e l’attuazione di cautele nello scambio di oggetti personali.

Una particolare attenzione è stata dedicata a veicolare e rafforzare la riflessione dei ragazzi sui valori educativi dell’igiene, a casa e a scuola: promuovere “COMPORTAMENTI CORRETTI” intesi come rispetto delle regole, degli altri e di se stessi, valorizzazione delle diversità e delle unicità, fratellanza, uguaglianza, lealtà ed integrazione con una ricaduta su tutta la sfera sociale che gravita intorno ai nostri ragazzi: in particolare la famiglia, amici, i compagni. Coerentemente con lo spirito del progetto, questa Giornata mondiale dell’igiene delle mani ha inviato il messaggio anche alle famiglie sull’importanza del lavaggio delle mani per evitare la trasmissione di malattie, perchè le mani sono un veicolo di contagio tra i più noti e frequenti e l’adozione delle corrette pratiche di igiene può salvaguardarci da inconvenienti per la nostra salute.