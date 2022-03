ASCOLTA L'ARTICOLO

Giovedì 22 Marzo 2022 presso il centro dialisi Diaverum di Castelvetrano sito in via Leonardo Centonze, 1 si svolgerà uno screening gratuito delle malattie renali, diabete ed ipertensione. L’iniziativa è stata organizzata con la collaborazione del Dott. Giuseppe Buscaino direttore sanitario del centro. Per prenotare la visita gratuita, contattare il numero 0924901122

Le malattie renali colpiscono circa il 10% della popolazione ma spesso non danno alcun sintomo. Quando queste malattie si sono manifestate, può risultare difficile curarle, pertanto la mossa vincente è nella prevenzione. Controllare la pressione arteriosa ed effettuare pochi esami del sangue e delle urine costituisce un semplice strumento per una diagnosi precoce di tutte le malattie renali fin da ragazzi.

AUTORE. Redazione