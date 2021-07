Di solito, quando il debutto è un successo, si dice: «Bene la prima». Non si può dire certamente per il primo appuntamento estivo del mercatino serale di Triscina che si doveva svolgere stasera ma che è saltato con uno strascico di polemiche. I mercatari sono arrivati oggi pomeriggio a Triscina e speravano di montare le bancherelle sulla circonvallazione per vendere i loro prodotti ma se ne sono tornati a casa arrabbiati. Autorizzazioni con assegnazioni di posto non corrette, altre pare neanche trasmesse e sul posto non c’era neanche la Polizia Municipale.

La questione pare sia legata a una comunicazione “difficile” tra il Suap (lo Sportello unico per le attività produttive) e la Polizia Municipale. Risultato? I mercatari lasciati allo sbando con difficoltà nell’assegnazione dei posti. Domattina il sindaco Enzo Alfano chiederà chiarimenti agli Uffici. Intanto “Obiettivo città” ha attaccato l’Amministrazione comunale: «Ormai non ne azzeccano una…».