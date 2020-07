“Anno dopo anno, tra luglio ed agosto, tutto cominciava con l’acquisto del pomodoro fresco da un agricoltore di fiducia. I miei si mettevano all’opera per fare la salsa e tutto iniziava a prendere forma” Ogni famiglia ha la sua tradizione e in questo articolo prende vita uno dei ricordi di chi ha avuto e ha la possibilità di vivere un momento di grande impegno e amore.

La redazione di CastelvetranoSelinunte.it ha voluto raccontare una delle tradizioni più antiche della cucina siciliana, il video infatti racchiude i momenti salienti dalla preparazione della salsa di pomodoro fatta in casa, un momento di aggregazione che negli anni sta quasi scomparendo.

Si ringrazia la famiglia Vivona e nonna Pasqualina per questo prezioso documento.

La salsa di pomodoro, o sugo di pomodoro, è un sugo ottenuto dalla cottura della polpa dei pomodori nell’olio di oliva e utilizzato nella cucina italiana come condimento per la pasta. La prima opera che propose in maniera sistematica l’utilizzo di una salsa di pomodoro, viene ricondotta ad un ricettario pubblicato a Napoli nel 1773, quando Vincenzo Corrado, nella sua opera più famosa propose ben tredici ricette di salse di pomodoro, evidente sintomo di un costume ormai diffuso nel mezzogiorno italiano.

Articolo pubblicato il 29 settembre 2019