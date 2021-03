Braccata per due giorni in una riserva di Castelvetrano dai cinghiali. L’incubo di una cucciola di tre mesi si è concluso grazie all’intervento dei volontari dell’Enpa di Castelvetrano. Sally, così l’hanno ribattezzata i volontari, ispirandosi ai versi della canzone di Vasco Rossi “Sally ha già patito troppo”, era rimasta intrappolata dietro una doppia rete, con il rischio di essere sbranata dai tanti cinghiali della riserva. “Per fortuna – racconta Elena Martorana, Presidente dell’Enpa di Castelvetrano – mentre stavamo passeggiando con i nostri cani l’abbiamo sentita. Abbiamo subito contattato il proprietario della riserva che ci ha fatto entrare a cercarla e, dopo ore, siamo riusciti a prenderla. Ora Sally è al sicuro in stallo dai nostri volontari ma cerca adozione per dimenticare questo brutto incubo. Per chi volesse aiutare Sally può contattare la nostra pagina Facebook Enpa Castelvetrano o scriverci su whatsapp al. 3475003160”.