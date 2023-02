ASCOLTA L'ARTICOLO

È stato evitato il peggio, stamattina a Salemi, per un camion che è finito sulla carreggiata di via Alberto Favara, strada ad alta densità di traffico. Per cause che sono ancora in corso di accertamento il grosso mezzo, che si trovava nell’area esterna di un’officina nell’area artigianale del paese, è finito contro la ringhiera di recinzione, scivolando con l’asse anteriore sulla carreggiata. Nel momento in cui il mezzo si è mosso non passava nessuna vettura sulla via Alberto Favara. Il camion ha divelto un palo dell’Enel e un altro della Telecom. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Salemi che stanno, altresì, accertando le ragioni del perché il mezzo pesante, seppur spento, si è mosso.

AUTORE. Redazione