I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Marsala, un 63enne per furto di energia elettrica. L’odierno provvedimento scaturisce dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri unitamente a personale specializzato in forniture di energia elettrica che avevano documentato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica da parte dell’uomo per alimentare la propria abitazione.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato ristretto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare per espiare una pena di sei mesi.

AUTORE. Redazione