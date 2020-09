Si è registrato un decesso all’interno di una struttura assistenziale per anziani di Salemi. Lo rende noto il sindaco Domenico Venuti che in un video ha chiarito che “Nonostante le condizioni di salute fossero buone e non era risultata positiva al Coronavirus. E’ stato effettuato un tampone post mortem che ha dato esito positivo al Covid-19”

“Sono stati presi tutti i provvedimenti necessari – ha aggiunto il primo cittadino – La struttura è stata posta in isolamento e si sta procedendo allo screening di tutti gli ospiti e del personale”