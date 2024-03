Presso l’Istituto Comprensivo “Capuana-Pardo” di Castelvetrano, si è svolto un evento speciale in occasione del Safer Internet Day, un’importante iniziativa globale volta a sensibilizzare sull’importanza di un uso sicuro e consapevole di Internet.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Dirigente, professoressa Anna Vania Stallone, che ha voluto coinvolgere esperti del settore e autorità competenti per garantire un approccio educativo completo. Tra i presenti, Rosario Lamberti (Assistente Capo Coordinatore) della Polizia postale di Trapani, esperto nell’affrontare le sfide legate alla sicurezza online; ha condiviso preziosi consigli su come proteggere i giovani dall’esposizione a contenuti inappropriati e pericolosi su Internet. Ha sottolineato l’importanza della comunicazione aperta tra genitori e figli per prevenire situazioni rischiose fornendo una panoramica sulle ultime tendenze e minacce online. Tra gli ospite Eugenio Simone (Assistente Capo Coordinatore) ha evidenziato la necessità di educare gli studenti su argomenti come il cyberbullismo e il rispetto della privacy online, incoraggiandoli a sviluppare abilità digitali critiche. Ha focalizzato la sua presentazione sull’importanza della prevenzione e della consapevolezza e su come riconoscere e affrontare situazioni di rischio online, incoraggiando gli studenti a essere cittadini digitali responsabili.

L’evento si è svolto nell’ampia e accogliente Aula Magna dell’IC “Capuana-Pardo”, dove studenti e insegnanti si sono riuniti per partecipare a questo importante momento di sensibilizzazione. La professoressa Stallone ha aperto i lavori sull’importanza di educare gli studenti su come utilizzare Internet in modo responsabile, sottolineando che la collaborazione tra scuola e famiglia è fondamentale per creare un ambiente online sicuro.

Durante l’incontro sono stati visionati materiali informativi e sono stati coinvolti attivamente gli studenti nella discussione promuovendo la condivisione di esperienze e consigli.

L’educazione sulla sicurezza online è un investimento cruciale per il benessere e la formazione dei giovani. Il divieto di portare il cellulare a scuola, come da Regolamento, non ha impedito all’IC Capuana Pardo di sperimentare una didattica innovativa e al passo coi tempi, decidendo di essere all’avanguardia pur promuovendo un ambiente digitale sicuro e consapevole.

