All’interno della riserva SS. Trinità di Delia a Castelvetrano apre le sue porte al pubblico Safarià, un nuovo locale completamente all’aperto ed immerso nella natura. Uno spazio fuori dal comune che regala vedute da sogno accompagnate dal buon cibo e dal buon bere. Un posto magico che oltre ad aperitivi baciati da uno splendido tramonto, offre delle esperienze uniche. Sarà possibile immergersi all’interno della vasta riserva grazie a escursioni a cavallo o in jeep, per ammirare le bellezza della natura e gli animali che la abitano e terminare l’avventura con un fantastico aperitivo al tramonto. Nell’area sono presenti daini, mufloni, cinghiali, cervi e diverse tipologie di volatili. Una superficie di oltre 300 ettari di bosco con numerosi acquitrini, paludi e bassi laghetti che con le calde luci del sole calante regalano agli ospiti un paesaggio davvero unico nel suo genere.

Una nuova avventura per la famiglia Saporito che prenderà il via da lunedì 26 luglio in Via SS Trinità 69 (all’interno del Baglio Trinità). Il locale riceverà i clienti solo previa prenotazione per garantire un’esperienza fantastica. A garanzia dell’utenza ci sono oltre 30 anni di esperienza nel mondo della ristorazione che hanno fatto il Baglio Trinità un punto di riferimento in tutta la Sicilia occidentale. Potrete già avere un’anticipazione di quelli che saranno i servizi sui canali social @Safaria o sul sito safaria.it

Per info: 366 87 99 356 (Giulio Saporito)