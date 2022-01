ASCOLTA L'ARTICOLO

Il 27 febbraio, Sade Mangiaracina sarà ospite del prestigioso locale “Blue Note” di Milano. La pianista castelvetranese, alla guida del suo trio, incontra la splendida voce di Chiara Galiazzo, vincitrice della sesta edizione di XFactor, più volte sul palco del festival di Sanremo.

La scaletta in programma propone estratti dagli ultimi due lavori discografici di Sade, ampiamente premiati dalla critica e pubblicati dalla Tǔk Music di Paolo Fresu: “Le mie donne” (2018) ispirato da alcune importanti figure femminili del Novecento e “Madiba” (2021) invece dedicato e donato al simbolo della lotta per dei diritti umani, Nelson Mandela.

Il titolo della serata “Ti meriti un amore” trova le origini in un sentimento che unisce le due artiste, un grande amore per le persone ma specialmente per la terra sopra la quale vivono. Il senso dell’incontro di questo concerto-evento vive nella creatività dell’arte musicale capace di inviare messaggi chiari ed univoci. Completano la line-up: Marco Bardoscia al contrabbasso e Gianluca Brugnano alla batteria

AUTORE. Redazione