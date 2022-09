Pianista e arrangiatrice. Doppietta di successo per la castelvetranese Sade Mangiaracina che Ornella Vanoni ha voluta con sé nella prossima tournée che inizierà il 10 novembre da Firenze. Per la giovane di Castelvetrano è un’esperienza artistica «straordinaria e unica» in teatro, tra musica e parole. Un ritorno tanto atteso per la Vanoni che ha scelto di raccontarsi, accompagnata da un quintetto di sole donne, eccellenze della musica per cui ha sempre avuto intuizione e un’attenzione speciale. È stato Paolo Fresu a creare il quintetto che suonerà con la Vanoni, mettendo dentro anche Sade Mangiaracina. Sul palco con la Mangiaracina ci saranno Eleonora Strino alla chitarra, Federica Michisanti al contrabbasso, Laura Klain alla batteria e Leila Shirvani al violoncello.