Sabato nero per la provincia di Trapani. Nella giornata di ieri tre vittime in due distinti incidenti stradali. Il primo alle 9 sulla strada statale 119 tra Castelvetrano e Santa Ninfa, il secondo poco dopo le 22, a Mazara del Vallo.

Sulla strada statale hanno perso la vita un medico di Castelvetrano, il 66enne Leonardo Denaro, e un operatore sanitario di Marsala, il 45enne Ivan Genna, che si trovava a bordo del pullman. Il tragico destino ha portato alla morte due persone che la notte precedente erano state al servizio per gli ammalati: Denaro al presidio sanitario di Santa Ninfa, Genna presso l’ospedale Civico di Palermo.

A perdere la vita a Mazara del Vallo è stato, invece, un giovane di appena 21 anni. Si trovava alla guida di una Fiat Panda quando ha urtato violentemente contro un muro in via Giovanni Bessarione. Sul posto oltre ai sanitari anche le Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica del sinistro.