Il Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria aderisce alla 17ma edizione della Notte Europea dei Musei prevista per sabato 3 Luglio 2021.

Nell’Area Monumentale di Selinunte ed il Museo del Satiro il pubblico potrà aver altresì accesso dalle ore 21:00 alle ore 24:00, con presenze contingentate e dunque con obbligo di prenotazione e, ovviamente, nel pieno rispetto di ogni misura di sicurezza anti-Covid.

Selinunte offrirà al fruitore il suo meraviglioso patrimonio paesaggistico ed archeologico, composto dalle splendide vedute degli edifici templari con illuminotecnica dedicata ed il Mare Africano, splendida scenografia di un’area al di fuori del naturale scorrere del tempo. Il Satiro Danzante ed i preziosi altri reperti esposti nel Museo potranno essere osservati in questa apertura serale in una nuova atmosfera percettiva e sensoriale. Per tale occasione l’ingresso avrà il costo simbolico di 1 Euro.

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 2021

Sabato 3 Luglio 2021

Ore 21:00-24:00

Per Info: Tel. 092446277 | 3202320169 | 3386406131

Prenotazioni: parco.archeo.selinunte@gmail.com