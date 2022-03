Sabato 2 aprile riapre la Trattoria delle Cozze a Mazara

ASCOLTA L'ARTICOLO

Sabato 2 aprile la “Trattoria delle Cozze” riapre i battenti invitando tutti coloro che amano il buon cibo a continuare una tradizione ormai salda nel tempo. Il conto alla rovescia è cominciato e chi conosce lo storico ristorante a Mazara del Vallo sa che questo è un luogo incantato, dove il mare incontra il cibo e il cibo diventa il protagonista dei palati più esigenti. Frutti di mare, crostacei e pesce fresco serviti in un luogo ove la vista mozzafiato renderà merito ai commensali.

Il locale sarà aperto ogni giorno a pranzo e cena. Conosciuto più semplicemente come “Il Cozzaro”, adagiato sugli scogli e prospiciente il mare, è diventato un “must” per il turismo estivo locale. Il caratteristico odore di pesce fresco già fuori dal locale ci ricorda le specialità del posto: cozze freschissime e profumate al limone o condite con salsa rustica, polpi lessati o in agrodolce e spaghetti con frutti di mare.

Oltre 50 anni di passione per il proprio lavoro, oltre 50 anni di tradizione e dedizione per soddisfare il cliente che è il vero motore di un’attività tanto importante. La trattoria delle cozze vi invita quindi alla riapertura del locale, per assaporare cibo genuino in un’atmosfera semplice, con un panorama meraviglioso, e assicurarvi allo stesso tempo un pranzo che vi faccia sentire a casa.

Info. 0923 942323.

Indirizzo. SP. 38 Litoranea Mazara Granitola – Mazara del Vallo

AUTORE. Patrizia Vivona