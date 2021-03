Sono sei le nuove rotte di Ryanair che quest’estate collegheranno l’aeroporto di Trapani-Birgi. I sei nuovi voli si aggiungono alle cinque rotte già attive: da Trapani si potrà raggiungere anche Roma Ciampino, Katowice, Malta, Pescara, Lamezia e Treviso. Il nuovo piano operativo per Trapani è stato presentato oggi presso la Presidenza della Regione Siciliana, con la partecipazione del Presidente Nello Musumeci, gli assessori Marco Falcone e Manlio Messina e il Presidente Airgest Salvatore Ombra. Alla presentazione hanno anche partecipato, in collegamento online, il Ceo di Ryanair Eddie Wilson, il direttore commerciale Jason McGuinness e la responsabile vendite e marketing Chiara Ravara.

Attualmente sono già operativi i voli da e per Pisa, Bologna, Milano, Praga e Baden Baden-Karlsruhe, ora le nuove sei rotte che arricchiscono così l’offerta per l’aeroporto di Trapani. I consumatori italiani possono ora prenotare le loro vacanze estive a tariffe ancora più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” in caso di cambiamento dei piani. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli € 19.99 per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di domenica 28 marzo sul sito Ryanair.com.

“Puntiamo al rilancio dello scalo – ha detto il Presidente dell’Airgest Salvatore Ombra – adesso spetta a noi tutti cogliere l’enorme opportunità che torna ad essere offerta. Tocca a tutte le Amministrazioni attivarsi affinché le rotte operative siano promosse e sfruttate al meglio, perché saranno tutti i Comuni a beneficiarne, non solo quelli più vicini. Solo un piano promozionale integrato e sinergico potrà offrire ricadute positive a largo spettro. Auspico una risposta importante anche dalle realtà imprenditoriali così duramente colpite dalla pandemia. Adesso siamo tutti sulla stessa linea di partenza, vincerà chi correrà più veloce e con la vision più ambiziosa”.