Ryanair ha annunciato oggi l’operativo più grande di sempre da Palermo, con un ulteriore aeromobile basato ($100 milioni in più di investimento) e 39 rotte tra cui 4 nuove verso eccitanti destinazioni come Baden-Baden, Barcellona, Edimburgo e Genova. I cinque aerei di Ryanair basati a Palermo rappresentano un investimento di oltre 500 milioni di dollari, che andrà a supportare più di 150 posti di lavoro altamente retribuiti nel settore dell’aviazione e più di 3.300 posti di lavoro indiretti a Palermo.

L’operativo di Ryanair per l’estate 2022 su Palermo offrirà:

• 5 aerei basati

• 500 milioni di dollari di investimenti sull’aeroporto di Palermo

• 39 rotte totali incluse 4 nuove destinazioni come Baden-Baden, Barcellona, Edimburgo e Genova

• Più di 530 voli a settimana

• Oltre 3.300 posti di lavoro totali

Ryanair opererà più di 530 voli settimanali per l’estate 2022 (+38% rispetto alla S19 pre-pandemia) per dare ai propri clienti a Palermo un’abbondanza di scelta verso le principali destinazioni europee come Parigi, Roma e Madrid oppure verso mete di vacanza come Barcellona, Berlino o Pisa, dando inoltre al turismo incoming una spinta necessaria dopo due estati perse. I nostri clienti di Palermo possono pianificare una fuga alle tariffe più basse da soli 21,99 € a tratta fino a ottobre 2022, disponibili solo sul sito Ryanair.com.

AUTORE. Redazione