Si avvia alla fase conclusiva l’approvazione del Piano regolatore di Campobello di Mazara. Dopo aver ottenuto, nel mese di luglio scorso, il parere favorevole, senza prescrizioni, da parte del Genio Civile alla variante al PRG presentata dal Comune e dopo che tutti i consiglieri comunali hanno rilasciato dichiarazione circa la sussistenza di possibili situazioni di incompatibilità, è stato nominato dalla Regione il commissario ad acta che dovrà deliberare, in sostituzione del Consiglio comunale, in ordine all’adozione della variante al Prg. E’ l’architetto Donatello Messina, nominato dalla Regione il 16 novembre e insediatosi al Comune di Campobello, venerdì scorso (24 novembre), alla presenza del sindaco Giuseppe Castiglione e del segretario comunale Elia Maggio.

Oltre a discutere degli aspetti generali del PRG, che getta le basi per un modello di sviluppo che punta alla rigenerazione urbana, al recupero e alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, perseguendo in via prioritaria la riqualificazione della fascia costiera ai fini della sua pubblica fruizione, in particolare, sì è discusso della fase finale dell’iter, che prevede la redazione del rapporto ambientale e della Vinca.

«Dopo un lunghissimo, molto complesso e direi anche farraginoso iter, la nostra Amministrazione comunale è riuscita, dunque, a dotare la comunità campobellese di uno strumento di pianificazione del territorio in grado di dare un notevole impulso non solo all’edilizia residenziale, ma a tutto lo sviluppo turistico, socio-culturale ed economico locale, ridisegnando il territorio in termini di sostenibilità ambientale», ha commentato il sindaco Giuseppe Castiglione.

AUTORE. Redazione