Una scuola sempre più digitale al 2° Circolo Didattico R. Settimo. In occasione di Didacta Italia 2021 e nell’ambito della formazione prevista dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale, si è concluso giovedì 18 marzo il percorso formativo che ha coinvolto gli alunni delle classi quinte, sezioni C, D ,E dell’ Istituto.

Le insegnanti Inella Signorello ed Elisa Cangemi hanno partecipato con i loro alunni al Seminario on line “Didattica innovativa con i social: le Safer Internet Stories”.

Il seminario ha presentato le metodologie utilizzate nell’ambito dell’esperienza didattica che, per un intero mese, ha coinvolto più di 600 Scuole che hanno movimentato la rete con più di 5000 Post e quasi 10 000 Twitt.

La nuova esperienza di apprendimento ha permesso un coinvolgimento attivo degli studenti e ha promosso le competenze di cittadinanza digitale grazie all’utilizzo creativo e consapevole dei social media.

Le due iniziative, #PoesieSID e #StemSID, hanno dato l’avvio a due percorsi paralleli, uno dedicato alla poesia e l’altro alle discipline STEM, dando vita ad un inedito gioco di digital storytelling e ad un evento corale che ha ispirato alunni e docenti.

Insieme alle Muse e agli scienziati delle equipe formative di tutta Italia, il conduttore Mario Acampa ha coinvolto, ancora una volta, gli alunni che si sono messi in gioco e hanno prodotto componimenti poetici e attività di coding.

Lo slogan che ha accompagnato la mattinata ha fatto leva sulla capacità di entusiasmo degli alunni e sulla resilienza, elementi fondanti e veri strumenti per acquisire la capacità di saper affrontare le novità e le sfide.

Gli alunni hanno avuto l’opportunità di sperimentare, sotto l’attenta guida delle insegnanti, percorsi didattici innovativi e motivanti, finalizzati ad un processo di apprendimento alternativo e assai stimolante, che ha offerto loro innumerevoli spunti di riflessione, potenziando le capacità critiche ed il pensiero divergente, rendendoli più consapevoli ed autonomi.

L’insegnante referente

Inella Signorello