ASCOLTA L'ARTICOLO

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno arrestato due soggetti per furto aggravato in concorso.

Durante i servizi eseguiti dai militari dell’Arma nell’intero fine settimana su gran parte del territorio castelvetranese cono caduti nella rete dei controlli due romeni di 32 e 37 anni in quanto sorpresi, dai militari operanti, mentre avrebbero caricato sull’auto di uno dei due del materiale ferroso di vario tipo per circa 500 kilogrammi di peso. Il danno arrecato è stato quantificato in circa 4 mila euro di materiale rubato presso dei magazzini di una ditta allo stato attuale in amministrazione giudiziaria. A seguito di giudizio direttissimo i due arresti sono stati convalidati e disposti per i malviventi gli arresti domiciliari, mentre la refurtiva riconsegnata all’avente diritto.

Legione Carabinieri “Sicilia”

Comando Provinciale di Trapani

COMUNICATO STAMPA

AUTORE. Redazione