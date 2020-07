Il nuovo anno scolastico è alle porte e il centro TRER Vetranoshop ha deciso di proporre alla sua clientela la promozione “RottamaZaini”. All’interno dell’ultimo volantino, infatti, è stato inserito un coupon che permetterà di risparmiare sull’acquisto del nuovo zaino ottenendo un 20% di sconto extra sugli articoli della nuova collezione. Per approfittare dell’offerta basterà presentare alle casse il tagliandino insieme ad un vecchio zaino. Per chi non lo avesse ricevuto a casa, invece, potrà stamparne una copia [CLICCANDO QUI] e, riportando sempre un vecchio zaino, si potrà accedere ugualmente ad una vasta scelta di prodotti dei migliori marchi tra cui: Seven, Franco Panini, Giochi Preziosi, Gut Smemoranda, Mitama.

Dopo il difficile periodo del lockdown, lo staff del centro TRER Vetranoshop, presente da 18 anni nella zona commerciale Strasatto di Castelvetrano, con quest’ultima iniziativa pubblicitaria, vuole trasferire tutta la passione e i valori che contraddistinguono il lavoro quotidiano, ripartendo tutti insieme.

Ma c’è di più. Oltre ad avvantaggiarsi di uno sconto, con la rottamazione degli zaini si doneranno quelli usati ai bambini o ragazzi che non possono permettersene uno. Questa è solo una delle tante iniziative solidali che entreranno in vigore dal prossimo anno scolastico da parte del centro TRER da sempre al fianco del territorio. Inoltre da Settembre verrà avviato il progetto “Adotta una scuola con TRER” che consentirà, con i fondi raccolti dalle vendite degli articoli scolastici, di sostenere le scuole primarie elementari pubbliche ad attività sulla salvaguardia del territorio come la raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale

«Anche nell’utilizzo dei colori principali utilizzati per il volantino scolastico, si sono volutamente scelti il giallo e il rosso, quelli della bandiera siciliana, proprio per voler mettere l’accento sulla sicilianità del centro» – fanno sapere dalla direzione TRER.