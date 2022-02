ASCOLTA L'ARTICOLO

Nell’ambito del progetto “Questione di cuore” promosso dalla Commissione distrettuale del Rotary club Castelvetrano-Valle del Belìce (presieduta da Fabio Triolo), presso il centro dialisi “Diaverum” di Castelvetrano è stato effettuato uno screening cardiovascolare per i pazienti del centro. L’intervento si inserisce nello spirito di una delle cinque azioni del Rotary, cioè quella di pubblico interesse che spinge ogni rotariano a trovare modi per migliorare la qualità della vita delle persone in seno alla comunità in cui si vive. Nel centro del quale è Area Manager il socio Rotary, Mario Iannone, lo screening si è svolto grazie alla collaborazione di Antonella Barresi, Franco Cirrincione, Vincenzo Agate e dello stesso Fabio Triolo, cardiologo.

AUTORE. Redazione