Presso tutte le cartolibrerie della cittadina (IL MATITONE di Li Causi, Via Trieste – CARTOTECNICA di Tigri, Via Vitt. Emanuele – TECNOCARTA di Zinnanti, Viale Gramsci) sarà possibile acquistare e donare materiale scolastico e di cancelleria da destinare ai bambini dei plessi della scuola primaria che non hanno la possibilità di avere un corredo scolastico completo e adeguato.

Confidiamo, come sempre, nella generosità e solidarietà che hanno sempre contraddistinto la nostra Comunità.

Il Presidente del RC Partanna

avv. Tommaso Masanelli