Grande successo di pubblico al Teatro Franco Franchi e Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte per il Saggio della Scuola Danza DEA di Rossana De Nunzio.

Il momento più toccante quando, a sorpresa, anche Rossana è salita sul palco insieme alle sue allieve per ballare sulle note della meravigliosa canzone di Irama “Ovunque Sarai”. Rossana De Nunzio, da anni insegna danza classica e dopo lo stop per la pandemia è tornata con il saggio di fine anno al quale hanno partecipato tutte le sue allieve, dalle più piccole alle più grandi. Ecco le foto realizzate dal fotografo Gaspare Pompei.

AUTORE. Redazione