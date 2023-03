Rosalia Messina Denaro non risponde davanti al gip Alfredo Montalto che era andato a interrogarla al carcere Pagliarelli dove si ritrova rinchiusa da venerdì mattina. La sorella del boss è stata arrestata dai carabinieri del Ros per associazione mafiosa. Secondo l’accusa avrebbe gestito la cassa della latitanza del fratello. Ad assisterla è l’avvocato Daniele Bernardone. «La mia assistita è in buone condizioni, compatibilmente con la sua situazione», ha detto il legale all’ANSA. Il legale, all’uscita del carcere, ha pure fatto una dichiarazione su quanto avrebbe riferito la sua assistita ai carabinieri dopo l’arresto e cioè che la loro famiglia sarebbe perseguitata dalla giustizia. Bernardone ha detto: «Sono aspetti che non attengono la difesa».