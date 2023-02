Rosa Alba Montoleone è il nuovo Presidente della Condotta Slow Food di Castelvetrano, prendendo il testimone di Mimmo Di Bella che è diventato vice. Del nuovo Consiglio fanno parte: Domenico Gorgone, segretario e responsabile tesseramento, Giovanni Incerto, tesoriere e referente progetti di gruppo acquisto solidale (GAS) e di mercati della terra, Stefano Amabile, referente gruppo olivicoltori, Claudio Barra, referente per i Comuni di Santa Ninfa e Partanna, Giampiero Cappellino, referente progetto presidio “Sardina di Selinunte”, Esther Clemente Esther (coordinatrice gruppo di educazione), Pietro Clemente, referente progetto olio e olive da mensa “Nocellara del Belìce”, Giuseppe Lombardo, referente progetto caffè e similari, Silvio Piazza, referente progetti “giro cantine” e Slow Wine fair Mediterraneo, Vito Salluzzo, referente produttori miele e confetture, Fabio Scaglione, referente per il Comune Mazara del Vallo, Giovanna Termini, referente pane nero di Castelvetrano e Giuseppe Tramonte, referente per il Comune di Campobello. Durante l’assemblea la Condotta Slow Food Castelvetrano e agro selinuntino è stata trasformata in associazione di promozione sociale-APS.