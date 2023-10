Un’ulteriore prova straordinaria che l’8 dicembre 1943, presso l’ex aeroporto militare di Castelvetrano, avvenne un vero e proprio briefing dello stato maggiore supremo americano, è un documento autografo di un ufficiale di volo americano con i nomi dei presenti quel pomeriggio a Castelvetrano. È questa la novità che sarà inserita nella seconda edizione del libro “L’Immacolata segreta del ’43. Il misterioso viaggio di Roosevelt a Castelvetrano” scritto dall’architetto Maurizio Tosco. Questa prova è stata mostrata in anteprima, il 10 ottobre, dallo stesso Tosco presso il Museo della Seconda guerra mondiale di Danzica, in Polonia. L’architetto è stato invitato a tenere una conferenza proprio nell’occasione dell’80° anniversario dell’atterraggio del presidente Roosevelt a Castelvetrano che avvenne l’8 dicembre 1943.

In realtà dietro quel viaggio si cela un incontro decisivo tra il Presidente e il suo staff che opterà per un radicale cambio di strategia degli americani, decisi a scongiurare l’egemonia britannica e sovietica nel Mediterraneo e a stroncare ogni velleitario tentativo indipendentista in Sicilia a opera del movimento separatista o dei monarchi italiani. La prima edizione del libro è andata esaurita, ora questa seconda edizione che sarà pubblicata in inglese, e la proposta di un docufilm storico da parte di un giovane regista americano.

