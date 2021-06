«Fino al 2024 io sarò il consigliere comunale del movimento politico “Ricominciamo Insieme”». Francesco Casablanca taglia corto dopo la polemica nata a seguito di una nota di Lorenzo Rizzuto, presidente del Consiglio direttivo del movimento. Per Rizzuto il consigliere comunale è stato espulso nel settembre 2020 e, quindi, «Casablanca non rappresenta, in alcun modo, il gruppo politico», chiarisce Rizzuto. Casablanca è finito fuori il movimento perché avrebbe votato qualche atto proposto dall’Amministrazione comunale o dal M5S, senza confrontarsi con gli uomini del suo movimento. «Quelle di Casablanca sono scelte personali», scrive Rizzuto. Il consigliere, invece, è di tutt’altro avviso: «Io voto atti che sono a favore della città – spiega a CastelvetranoSelinunte.it – faccio politica nell’interesse di tutti». Rizzuto, facendosi portavoce del Movimento, ha rinnovato l’invito a Casablanca di dimettersi da consigliere.