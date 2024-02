Venti anni di attività per l’azienda Rizzuto Imbottiture. Era infatti il 2 febbraio del 2004 quando è stata fondata l’industria per la lavorazione di fibre naturali con sede in C.da Magaggiari-Pellegrino a Castelvetrano. Un grande traguardo ottenuto dal fondatore, l’imprenditore Lorenzo Rizzuto. “Una persona speciale che ama la sua meravigliosa Sicilia come pochi altri – raccontano alla nostra redazione alcuni dipendenti – Una terra spesso ostile dove Rizzuto con audacia e coraggio ha deciso di creare una realtà che oggi opera in svariati settori, puntando all’eccellenza del made in Italy e portando in breve tempo l’azienda a confrontarsi con i più importanti mercati nazionali e internazionali”

Un grande punto di forza della Rizzuto Imbottiture è sempre stata la particolare attenzione all’ambiente, negli anni sono stati portati avanti importanti investimenti in energie rinnovabili volti ad alimentare le linee di produzione in maniera eco sostenibile. Altri fattori green sono stati l’utilizzo di fibre 100% riciclabili, un sistema economico in grado di rigenerarsi, riducendo al minimo gli sprechi e potenziando il riuso, il riciclo e in generale la sostenibilità e la reimmissione delle risorse nell’economia.

La Rizzuto Imbottiture non si è mai risparmiata dall’investire da sempre sui migliori metodi produttivi attraverso l’uso di impianti tra i più avanzati nel settore, grazie anche all’uso di un laboratorio di ricerca e sviluppo sempre a lavoro per garantire che i prodotti abbiano le migliori prestazioni possibili. Un patrimonio di competenze, conoscenze e abilità che l’azienda ha sviluppato nel corso degli anni con la sua ventennale esperienza. Un cuore pulsante che vanta per ogni suo battito, un team di collaboratori costantemente formato, non solo alla professionalità, ma alla passione, al rispetto e all’inclinazione verso tutti quei valori che sono alla base di una grande famiglia.

Un emozionante elogio per questi anni trascorsi arriva dai collaboratori della Rizzuto Imbottiture che ringraziano di cuore Lorenzo Rizzuto e suo figlio Francesco che sin dal suo ingresso in azienda, ha dimostrato la stessa prodezza, lo stesso amore e la stessa appassionata voglia di volare verso nuove sfide che portino sempre più in alto questa magnifica realtà. “Ringraziamo la famiglia Rizzuto perché hanno creato le condizioni per costituire una comunità di persone speciali che ogni giorno dimostrano e insegnano che l’onestà, l’umiltà d’animo e l’impegno possono portare davvero verso la strada di un futuro migliore” questo il messaggio unanime dei dipendenti della Rizzuto Imbottiture in questo giorno di festa.

