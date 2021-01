Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di San Filippo di Marsala hanno rinvenuto, su segnalazione di un cittadino, un grosso pacco, ben imballato contenente 295 panetti di sostanza stupefacente tipo hashish per il peso complessivo di Kg. 40 circa. Il ritrovamento è avvenuto nella zona di Birgi Sottano, su una spiaggia dove il pacco era adagiato. Tutta la droga veniva sottoposta a sequestro. Non è la prima volta che accade, infatti l’anno scorso, precisamente l’8 gennaio veniva ritrovato un pacco con 30 Kg. della stessa sostanza sulla spiaggia in località “sbocco” a Marsala, un altro pacco stesso peso e stessa sostanza era stato rinvenuto a Marinella di Selinunte il 2 gennaio 2020, mentre a giugno scorso la motovedetta di Trapani rinveniva davanti il porto un pacco galleggiante sempre di 30 kg., sempre di hashish.

Sono in corso accertamenti per riuscire a capire l’eventuale provenienza nonché se ci possa essere un collegamento tra i pacchi rinvenuti.

Comunicato Carabinieri