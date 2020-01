La pala d’altare della Cappella del Rosario tornerà nella chiesa San Domenico di Castelvetrano. Ad annunciarlo pubblicamente è stato don Giuseppe Undari, dopo la conferma avuta dal Nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri. La tela era stata rubata nel 1982, quando la chiesa era chiusa per restauro. I ladri, allora, si sono introdotti da una porta secondaria della chiesa e rubarono la preziosa opera, la più grande – tra quelle conosciute – eseguita da Orazio Ferraro nel 1602. È alta 3,80 metri e larga 2,75; al centro è raffigurata la Madonna del Rosario con intorno 14 tondi, ovali e riquadri, raffiguranti i Misteri Gloriosi e Gaudiosi.

Al momento non si conoscono i particolari sul ritrovamento, ma pare che la tela era già pronta per essere venduta all’asta. In queste settimane tra i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale, don Undari e il suo collaboratore Ignazio Palermo è stata intrattenuta una corrispondenza via email, con l’invio di una corposa documentazione fotografica di riscontro sull’opera. A collaborare proprio a questa procedura è stato anche lo storico Enzo Napoli con alcuni suoi scatti. Il riscontro ha permesso di accertare che la tela rubata e ritrovata dai carabinieri è proprio quella rubata a Castelvetrano.

Al momento dell’arrivo a Castelvetrano si porrà il problema della ricomposizione dell’opera, visto che la tela attualmente potrebbe essere scomposta in 11 parti, più i frammenti conservati a Castelvetrano. Dopo la verifica tecnica della tela, una ulteriore criticità potrebbe essere la necessità di un restauro conservativo.